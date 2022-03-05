Заявки на мероприятия 16 марта подали Daugavas Vanagi и "Латвийский антинацистский комитет"

Заявки на мероприятия 16 марта, в день латышских легионеров, подали организации Daugavas Vanagi и "Латвийский антинацистский комитет", сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā планирует 16 марта провести шествие от рижской церкви Св. Иоанна до памятника Свободы. Шествие состоится с 11:00 до 13:00, в нем примут участие около 100 человек.

В свою очередь с 9:45 до 11:00 общество "Латвийский антинацистский комитет" на улице Скарню возле церкви Св. Петра планирует провести собрание "против оправдания преступлений Waffen SS", в котором примут участие 70 человек.

Столичное самоуправление еще рассматривает заявки и консультируется с правоохранительными органами и силовыми структурами.

В прошлом году мероприятия в день легионеров не состоялись из-за эпидемиологической ситуации.