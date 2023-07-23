Здание представительства Латвии при ООН в Нью-Йорке перестроят за 8,5 млн долларов

Здание Постоянного представительства Латвии при Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, США, будет перестроено за 8,522 млн долларов США (7,611 млн евро) путем объединения двух смежных объектов. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на электронную систему закупок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Государственное агентство недвижимости VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNI) объявило закрытый тендер на реконструкцию зданий по адресу 331/333 50th Street, Manhattan, между Первой и Второй авеню, недалеко от штаб-квартиры ООН.

По итогам тендера было получено всего одно предложение. Контракт на 8 522 584 доллара США (порядка 7 611 489 евро) заключен с зарегистрированной в США компанией Vanguard Construction & Development Co. Срок строительных работ составит 12 месяцев.

В описании плана строительства указано, что объединение и реконструкция двух зданий будут проведены с целью адаптации обоих зданий к структуре представительства Латвии в ООН. Два здания, каждое из которых в настоящее время имеет собственный адрес, и прилегающий земельный участок будут объединены под одним адресом.

Планируется, что в цокольном этаже и на первом этаже будут офисные помещения, на втором этаже – представительская зона или холл с зоной отдыха, третий этаж будет разделен на две части, состоящие из офисных помещений и гостевых спален. А на четвертом этаже будет квартира на одну семью.

В ходе ремонта необходимо провести ряд работ, таких как демонтаж существующих стен, лестниц, перегородок, перекрытий, полов и других конструкций, возведение новых несущих и других конструкций. Также предусматривается построить гидроизоляцию, новую лестницу и лифт.

На четвертом этаже планируют поднять перекрытия и заменить конструкцию кровли. Кроме этого построят новое помещение на крыше, перестроят двор и восстановят фасад здания, а также заменят окна.

Проект разделен на две части, так как в ходе реализации проекта реконструкция входных узлов здания затрагивает территорию города, принадлежащую Департаменту транспорта Нью-Йорка.

Строительные работы первой части начнутся сразу после заключения договора, а второй части - после получения заключения Департамента дорожного движения Нью-Йорка и разрешения строительного совета. Вторая часть строительства в настоящее время согласовывается с Департаментом транспорта Нью-Йорка.

Первая часть ограничивается реконструкцией двора, реконструкцией зданий и обновлением фасада здания. Во второй части будут построены входные узлы, лестницы и лифт для инвалидов, а также благоустроен фасад здания.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В здании будут полностью перестроены инженерные сети, и предпринимателю придется делать новые подключения к городским сетям. Оба здания будут иметь только одно подключение к городским сетям, другое подключение придется демонтировать.

В здании будут построены новые сети – водопровод, хозяйственно-бытовая и ливневая канализация, электричество, газовое отопление, вентиляция и охлаждение, а также коммуникации. Планируется развертывание нового генератора и установка резервного источника питания.

Подрядчик должен будет предоставить всю документацию, необходимую клиенту для завершения объединения двух зданий. Предприниматель должен будет завершить процесс объединения зданий. Латвия подала заявку властям США и получила разрешение начать этот процесс.