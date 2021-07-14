Зеленая и оцифрованная. На что Латвия потратит "брюссельские" 1,8 млрд евро?

В августе этого года Латвия заключит с Брюсселем договор о получении первого транша финансирования из Фонда оздоровления и устойчивости ЕС. На восстановление после Covid-19 и реализацию различных реформ ЕС в общей сложности выделит Латвии 1,8 млрд евро. Первый авансовый платеж — 13% от общей суммы или 237 млн евро — будет перечислен Латвии после подписания договора. Деньги будут поступать до осени 2026 года.

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Еврокомиссар Домбровскис благословил

В пресс-конференции, посвященной грядущему освоению европейских средств, принял участие вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за экономику и международную торговлю, экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис ("Новое Единство"). По его словам, Брюссель взял курс на дигитализацию и "зеленую" экономику, а эти масштабные трансформации невозможны без проведения структурных реформ и инвестиций. Также Европейский союз делает ставку на "включающую" экономику, что означает необходимость вложений в человеческий капитал, сферы здравоохранения, образования и социальной поддержки. Речь пойдет и об инвестициях в ликвидацию регионального неравенства в Латвии.

Выступив в роли "свадебного генерала", Валдис Домбровскис — и похвалив родную Латвию за то, что она оказалась в первой десятке стран ЕС, чьи планы уже одобрил Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС — удалился на совещание международного уровня. У местных журналистов не было возможности задать вопросы еврокомиссару.

В свою очередь, речь министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") более всего напоминала выступление на церемонии вручения "Оскара": он устало благодарил коллег, всех тех, без кого была бы невозможна разработка плана. По словам Рейрса, латвийский план включает 24 реформы и 61 направление инвестиционной деятельности.

Реирс дал понять, что Министерство финансов выполнило предварительную часть работы, и теперь мяч на стороне отраслевых министерств — именно им предстоит трудиться уже на конкретными решениями, которые уже на практике будет содействовать реализации масштабных реформ.

Министр финансов подчеркнул, что Брюссель будет производить тщательный мониторинг расходования странами-участницами ЕС выделенного финансирования. Сначала Латвия получит только 13% от общего объема средств, и далее придется отчитываться, как они потрачены. И только, если Брюссель посчитает, что деньги тратятся с пользой, Латвия получит следующие транши.

Шесть направлений: утепление жилья, ремонт дорог, "цифровые навыки"

1,82 млрд евро, которые получит Латвия на разные направлениям, будут распределены так:

37% или 676,2 млн евро — на борьбу с изменениями климата. Это направление включает в себя снижение парникового эффекта и выброса CO2, в том числе, в транспортном секторе, повышение энергоэффективности зданий (в том числе — многоквартирных домов) и предпринимательской деятельности, повышение доли возобновляемой энергии, адаптацию системы управления при катастрофах к изменениям климата. Тут важно отметить, что 57 млн евро планируется инвестировать именно в утепление многоквартирных домов — сумма рассчитана на 387 112 млн квадратных метров жилья).

20% или 365,2 млн евро — на дигитальную (цифровую) трансформацию. Тут планируется оцифровывание общественных услуг, дигитальная трансформация и использование инноваций в предпринимательской деятельности, вложения в развитие у жителей "цифровых навыков" (отмечено, что с инфраструктурой у Латвии лучше, чем с навыками отдельных жителей) и в инфраструктуру сети 5G в коридоре Via Baltica.

20% или 370 млн евро — на снижение неравенства. Тут упор делается на ремонт и строительство дорог государственного и регионального значения, развитие индустриальных парков и территорий в регионах, строительство жилья с низкой арендной платой, совершенствование инфраструктуры сети образовательных учреждений и социальную "включенность".

10% или 181,5 млн евро — на здравоохранение. Ставка делается на развитие системы медицинского образования, повышение эффективности услуг здравоохранения, повышение готовности медиков к кризисным ситуациям. Также нужно вложить средства в методическое руководство сферой онкологии.

11% или 196 млн евро — на трансформацию экономики. Тут средства собираются потратить на привлечение частных инвестиций к исследованиям и инновациям, создание системы господдержки развития инновационных кластеров, изменение системы управления вузами.

2% или 37 млн евро — на укрепление законности. Эти деньги будут расходоваться на борьбу с теневой экономикой, повышение конкуренции и открытости публичных закупок и развитие аналитической работы и управления данными в сферах администрирования налогов и в таможенной сфере.

В ожидании перегрева?

Решения о том, как конкретно будут работать механизмы реализации реформ — еще на стадии разработки. В том числе разрабатываются процедуры проведения масштабных публичных закупок на ремонт и строительство дорог, совершенствование инфраструктуры учебных заведений, IT-закупки и так далее. За качеством реализации проектов, как подчеркнул Рейрс, будет тщательно следить Брюссель. Финансирование будет доступно до 31 августа 2026 года.

Ранее председатель Совета фискальной дисциплины Инна Штейнбука указала на слабое место латвийского плана — очень много средств отводится на инфраструктурные проекты. "Существует достаточно большой риск, что строительная отрасль, которая уже сейчас перегрета, перегреется еще больше, что может привести к росту цен", — предупредила Штейнбука.

В свою очередь министр финансов Янис Рейрс отметил, что рост цен (порядка + 40%) на те же строительные материалы — это не сугубо латвийская, а общеевропейская тенденция, и Латвия на это не может влиять глобально.