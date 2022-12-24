Зеленский назначил нового посла Украины в Латвии
Foto: F64

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, назначил нового посла в Латвии.

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Согласно распоряжению Зеленского, нынешнего посла в Латвии Александра Мищенко заменит Анатолий Куцевол.

До сих пор Куцевол занимал должность заместителя государственного секретаря Кабинета министров Украины.

В пятницу Зеленский также назначил нового посла в Болгарии.

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