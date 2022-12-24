Зеленский назначил нового посла Украины в Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, назначил нового посла в Латвии.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Согласно распоряжению Зеленского, нынешнего посла в Латвии Александра Мищенко заменит Анатолий Куцевол.
До сих пор Куцевол занимал должность заместителя государственного секретаря Кабинета министров Украины.
В пятницу Зеленский также назначил нового посла в Болгарии.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.