"Зеленый сертификат" в Латвии могут ввести лишь конце августа, хотя Павлютс упоминал июнь
Foto: PantherMedia/Scanpix

Член правления Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс заявил агентству LETA, что в распоряжение НКП попала "весьма тревожная информация" о введении в Латвии так называемых "зеленых сертификатов" — документов, которые позволят путешествовать вакцинированным от Covid-19 или переболевшим жителям. По словам Фелдманса, Латвия "уже проинформировала Еврокомиссию, что систему планирует запустить лишь в конце августа".

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Заявление Фелдманса перекликается со словами его однопартийца, министра юстиции Яниса Борданса, который уже сообщил главе Минздрава Даниэлю Павлютсу, что Латвия будет последней из стран-членов ЕС, которая введет "зеленые сертификаты".

Павлютс в ответ отметил, что не может комментировать информацию, имеющуюся в распоряжении Борданса. Он добавил, что из проекта латвийского плана следует, что необходимые нормативные акты для внедрения зеленого сертификата в Латвии будут разработаны в июне.

Внедрение этого сертификата в ЕС обсуждается уже несколько месяцев. Латвия также подготовила проект национальной позиции, который сейчас согласуется с министерствами.

Павлютс сообщил, что Латвия параллельно готовит техническое решение, чтобы зеленый сертификат действовал как в цифровом, так и в аналоговом виде, и его можно было использовать как внутри страны, так и за границей.

Министр пояснил, что в настоящее время решается вопрос о том, как получать информацию из различных баз данных и проверять ее достоверность.

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Даниэл Павлютс Латвия Янис Борданс
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