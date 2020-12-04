Земессарги вместе с пограничниками будут контролировать границы Латвии
Foto: LETA

Начиная уже с 7 декабря, Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) начнут оказывать помощь Государственной пограничной службе (ГПС) с целью ограничить распространение Covid-19.

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Как отмечает пресс-центр НВС, до 11 января 2021 года к оказанию помощи пограничникам в соответствии с зоной ответственности будут привлечены четыре бригады Земессардзе: Рижская бригада Земессардзе, Видземская бригада Земессардзе, Латгальская бригада Земессардзе, а также Курземская бригада Земессардзе.

Всего будут задействованы 44 ополченца, рабочая смена которых составит 12 часов. Дежурить земессарги будут на 11 контрольно-пропускных пунктах.

Как уже сообщалось, НВС Латвии уже оказывали поддержку ГПС с 30 марта по 9 июля этого года. В их обязанности входило наблюдение за внешними и внутренними границами ЕС с целью сдерживания распространения Covid-19.

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