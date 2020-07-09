Земессарги во время учений обследуют территорию Рундальского дворца

В ходе двухдневных учений земессарги обследуют территорию Рундальского дворца, где ранее были обнаружены два неразорвавшихся снаряда времен войны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила агентству LЕТА представитель музея Рундальского дворца Илзе Кусиня, в следующем году во время садового праздника на этом месте планируются различные мероприятия, поэтому руководство музея обратилось к 1-й Рижской бригаде Земессардзе с просьбой обследовать и в случае необходимости обезопасить территорию к востоку от дворца.

Кусиня отметила, что Рундальский дворец находился в зоне боевых действий и во время Первой мировой войны, и в годы Второй мировой войны. Руководство музея надеется продолжить сотрудничество с Земессардзе и в следующем году, чтобы осмотреть и обезопасить более обширную территорию музея.

В связи с упомянутыми учениями 9 и 10 июля для посетителей на территории музея могут вводиться ограничения.