Зепс: краны с бесплатной питьевой водой Риге могла предоставить фирма, принадлежащая экс-мэру Стакису

Глава фракции оппозиционной фракции Latvijas attīstībai в Рижской думе Виестурс Зепс обратился в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) с просьбой проверить закупку муниципальным предприятием Rīgas ūdens бесплатных кранов с питьевой воды. У Зепса возникли подозрения, что краны предоставила компания Baltic Water, а совладелец этого предприятия — бывший мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"/Par).

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Изучив имеющуюся закупочную документацию, Виестурс Зепс выяснил, что установленные бесплатные краны на удивление похожи на те, что предлагает компания Baltic Water, совладельцем которой является бывший мэр Риги Мартиньш Стакис. Причем предложение компании было единственным, удовлетворявшим условиям закупки. Таким образом, принимая во внимание подозрения, связанные с ведением переговоров и форсированием закупок в Rīgas ūdens, Зепс обратился в KNAB с просьбой дать оценку этой сделки.

"Питьевая вода должна быть в свободном доступе в городской среде в современном городе, и установка бесплатных кранов означает финансовые вложения из бюджетных средств самоуправления и его предприятий. Однако при изучении сделок по покупке компаний капитала и их связи со Стакисом становится не по себе — открывается потенциал для ряда неэтичных и связанных с конфликтами интересов ситуаций. Например, были организованы искусственные торги, где единственные поставщики — компании, связанные с бывшим мэром Стакисом. Я удивился уже тогда, когда предприятие выиграло в конкурсе Rīgas ūdens о поставке кофе, но закупка бесплатных кранов выглядит уже совсем плохо. Поэтому появившиеся подозрения о том, что закупка была возможно "договорной", а еще позже "навязанной" предприятию, я призвал проверить KNAB", — пояснил Зепс.

За установку кранов с питьевой водой в Риге отвечает муниципальное предприятие Rīgas ūdens. Эта компания закупила оборудование и обеспечивает наличие воды, ее чистоту, соблюдение экологических требований и техническую эксплуатацию. По мнению Зепса, техническое задание было составлено таким образом, что купить бесплатные краны можно только у одной компании — King Coffee Service, владеющей брендом Baltic Water. К тому же фото, указанное в спецификации закупки, в точности соответствует товарам, представленным на сайте Baltic Water, остальные параметры также аналогичны. Истинным бенефициаром Baltic Coffee Service является бывший мэр Риги Мартиньш Стакис, а Baltic Water полностью принадлежит SIA Baltic Coffee Service. Недавно в масс-медиа появилась информация, что эта компания выиграла конкурс Rīgas nami на поставку кофе на сумму 20 тысяч евро, но позже предприятие отказалось от сделки.

Зепс просит KNAB выяснить, не были ли закупки в Rīgas ūdens организованы заведомо в интересах одного поставщика с нарушением требований закона, и не вмешивались ли Мартиньш Стакис и/или сотрудники его бюро в конкурсные процедуры.

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Сам Мартиньш Стакис заявил агентству LETA, что его компания не участвовала ни в одном конкурсе на установку бесплатных кранов.

Участие Стакиса было только на политическом уровне — он поддерживал создание бесплатных кранов в Риге. Такие бесплатные краны, например, в Вильнюсе, были установлены пять лет назад. И руководство Риги решило разместить их и в столице Латвии.

Стакис повторил, что его компания не участвует в этом мероприятии, что является его твердой позицией. По его словам, ситуация уже начинает выглядеть как клеветническая кампания со стороны Зепса, а возможно, это месть за ограничение игорного бизнеса в Риге.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, в 2022 году в городе было установлено семь бесплатных кранов, а в этом году объявлен конкурс на установку 11 бесплатных кранов в городе.