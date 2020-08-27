Жалобу родителей о ликвидации Елгавской 2-й основной школы рассмотрит Европейский суд по правам человека
Foto: LETA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял на рассмотрение иск инициативной группы родителей, возмущенной решением Елгавской городской думы ликвидировать Елгавскую 2-ю основную школу, сообщил агентству LETA юрист Самир Аскеров.

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Жалоба была подана ЕСПЧ 22 мая и 10 августа суд объявил, что принял её на рассмотрение.

Сейчас проходит досудебный процесс, суд запрашивает пояснение от государства и ответственных учреждений. Аскеров не мог спрогнозировать, как много времени займет рассмотрение дела «Ринкмане и другие против Латвии», так как на это повлияет пандемия ковида.

Юрист рассказал, что родители пытались оспорить решение в латвийских судах, но жалобы не была принята. Обращение в Конституционный суд тоже не дал результата. Поэтому Аскеров удовлетворен, что ЕСПЧ принял жалобу на рассмотрение.

Родители и юрист считают, что решение самоуправления затрагивает права детей учиться в этой школе, а родителей выбирать эту школу для своего ребёнка. Жалоба, поданная в ЕСПЧ объемная — в ней более 400 страниц, включая переписку с государственными учреждениями, самоуправлениями, судами и другими.

Как уже сообщалось, в конце февраля 2019 года депутаты Елгавской думы решили оптимизировать сеть школ в Елгаве и реорганизовать 2-ю основную школу. Это вызвало протесты родителей и учеников.

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