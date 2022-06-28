Жара бьет рекорды: вода в реках прогрелась до +20..+29 градусов

К вечеру вторника самая теплая вода зафиксирована в речке Салаца возле Мазсалацы. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь, в низовьях реки Лагасте вода сегодня прогрелась до +24 градусов, в Салацгривском порту — до +20 градусов.

В прошлом году температурный рекорд был поставлен 16 июля, когда вода в Лиелупе возле Межотне прогрелась до +30,6 градуса.

Как отмечают синоптики, на сегодняшний день в реках Латвии температура воды составляет +20..+26 градусов, примерно такая же температура и в озерах.

Температура воды в балтийском море у берегов Латвии пока колеблется в пределах +15..+20 градусов.