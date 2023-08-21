Жара отступает: в понедельник воздух прогреется до +25 градусов, ожидаются дожди
Foto: F64

В течение дня будет преимущественно облачно. Во многих местах на территории страны ожидаются кратковременные дожди, в южных и восточных регионах сильные грозы, также возможен град. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В Риге небо в основном будет затянуто тучами, прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый западный ветер, воздух прогреется до +21…+23 градусов тепла.

В середине дня и во второй половине дня индекс ультрафиолетового излучения в некоторых местах будет от среднего до высокого, поэтому рекомендуется не находиться под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.

На этой неделе в Латвии понизится температура воздуха, временами будут идти дожди, прогнозируют синоптики.

Вероятность дождевых облаков сохраняется каждый день, в основном они принесут кратковременные осадки в отдельные районы страны. Местами ожидаются грозы.

Во вторник и среду станет еще на несколько градусов прохладнее. Временами ожидается усиление западного ветра.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в четверг температура воздуха уже не превысит +15…+20 градусов, в ночь на пятницу местами понизится до +6 градусов. Такие же погодные условия возможны в выходные дни.

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