Жара в городе. В Риге поливают улицы, трамвайные рельсы, зеленые насаждения

В целях снижения влияния жары, в Риге осуществляется полив улиц, трамвайных рельсов, зеленых насаждений всех видов. Предприятие Rīgas Meži приносит горожанам извинения за то, что сейчас не хватает человеческого ресурса вовремя "напоить" все растения.

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Департамент сообщения Рижской думы производит полив улиц в центре города и окрестностях на общей площади более полумиллиона квадратных метров. Улицы поливают в ночное время, когда снижается интенсивность дорожного движения и опускается температура воздуха. Полив улиц осуществляется, когда нет осадков, а температура воздуха превышает 25 градусов. Главная цель полива — снизить количество пыли и немного освежить дорожное покрытие, которое перегрелось за день.

Каждый рабочий день выходят на рельсы и два поливочных трамвайных вагоны Rīgas satiksme. С 7.00 до 15.00 поливает рельсы один вагон, с 15.00 до 23.00 — второй. Полив рельсов производится на всех трамвайных маршрутах. Вода смывает с рельсов песок и камешки, в особо жаркие дни — снижает запыленность городской среды.

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы в жару уделяет особое внимание содержанию деревьев и всех зеленых насаждений. Ответственные службы поливают молодые деревья раз в две недели, в необходимом случае — чаще. Например, раз в неделю осуществляется полив насаждений на улицах Тербатас и Бруниниеку, а также зеленой зоны между между проезжими частями улицы Краста. Всего в городе нужно полить 2200 деревьев, а кусты занимают 3000 кв. метров площади Риги

В сухую и жаркую погоду работники предприятия Rīgas Meži большую часть времени проводят за поливом растений. Обычно это делается ранним утром, работа начинается еще до 6.00 утра. Во время дневной жары поливать растения нельзя, потому что каждая капля воды — это своеобразная лупа, которая ловит солнечные лучи, и потенциально может разжечь огонь.

Ежедневно на полив растений уходят многие десятки тонн воды.

Однако нужно учитывать, что в такую жару Rīgas Meži не хватает человеческих ресурсов на полив всех зеленых насаждений в городе. Предприятие приносит извинения всем жителям и гостям Риги за то, что в городе сейчас можно увидеть насаждения, поникшие от жары. Особенно страдают цветы, находящиеся в кадках и вазонах. Жара наносит урон и траве, которая много где выгорела. Сейчас не допускается покос травы, потому что неподстриженная трава меньше выгорает. Как только в городе опустится температура воздуха — траву покосят.