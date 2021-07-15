Жара в транспорте: кондиционеры есть только в половине рижских трамваев и автобусов
Foto: LETA

Лишь половина рижских трамваев и автобусов оборудована кондиционерами, сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

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Столичное предприятие сообщает, что в настоящий момент на маршрутах находится около 450 транспортных средств, из которых чуть более 300 оборудованы кондиционерами, в том числе оборудование установлено во всех троллейбусах, в 54% трамваях и 52% автобусов, которые курсируют по рижским улицам.

В транспорте, в котором нет кондиционеров, пассажиров призывают открыть окна.

Напомним, что из-за пандемии Covid-19 в Латвии действует требование о ношении масок в общественном транспорте.

15 июля в столице будет стоять сухая и преимущественно солнечная погода, слабый ветер переменчивого направления. Температура воздуха поднимется до +32, чуть прохладнее — на побережье.

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