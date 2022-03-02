Жданок проголосовала против предоставления Украине статуса страны-кандидата ЕС (ДОПОЛНЕНО)

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Татьяна Жданок (РСЛ) была одной из немногих депутатов, которые не поддержали резолюцию ЕП против агрессии России в Украине. Резолюция призывает к ужесточению санкций против России, также в ней отмечены усилия присвоить Украине статус страны-кандидата Европейского союза (ЕС).

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Как свидетельствует протокол голосования, всего в нем участвовали 676 европарламентариев. 637 депутатов проголосовали за резолюцию, 26 человек воздержались, а 13 проголосовали против. Одним из европарламентариев, не поддержавших резолюцию, была Жданок.

Она была единственной не поддержавшей резолюцию не только от Латвии, но и от Фракции зеленых и Европейского свободного альянса. Остальные члены фракции, которые участвовали в голосовании, поддержали резолюцию.

Все остальные депутаты, представляющие Латвию, независимо от фракции, также поддержали документ.

Партия Русский союз Латвии (РСЛ) опубликовала заявление Жданок, в котором она пояснила, почему проголосовала против резолюции. Евродепутат подчеркнула, что она против войны.

Я выступаю за мир! Именно поэтому я голосовала против этой резолюции, призывающей к эскалации военного противостояния. Именно так, а не иначе можно расценивать призывы к ЕС и его государствам-членам "увеличить вклад в укрепление обороноспособности Украины", "ускорить предоставление Украине оборонительных вооружений" и "продолжать оказывать максимально возможную экономическую и финансовую поддержку Украине, а также макрофинансовую и техническую помощь там, где это необходимо, в том числе в сферах, связанных с обороной и безопасностью"", — пояснила Жданок.

По ее словам, ЕС впервые будет выделять средства на закупку оружия.

"Президент Еврокомиссии в своем выступлении на сессии Европарламента 1 марта 2022 года заявила, что 500 млн евро из бюджета ЕС будут направлены на закупку вооружения для Украины. Это первый раз, когда ЕС финансирует поставки смертоносного вооружения", — заявила европарламентарий.

Все эти годы ЕС игнорировал то, что часть населения Украины в 2013 году было против вступления их страны в ЕС, считает Жданок.

"Восемь лет назад мы стали свидетелями многих случаев гражданского противостояния в различных регионах Украины, приведших к многочисленным трагедиям. В своих выступлениях в Европарламенте в тот период я много раз подчеркивала, что причина кроется в разном видении будущего страны среди различных слоев населения. В 2013 году население Украины уже было разделено на две равные части: на тех, кто был против вступления в ЕС, и на тех, кто был за. Кроме того, подавляющее большинство было против вступления Украины в НАТО. В частности, игнорирование этого факта в угоду своим геополитическим интересам со стороны лидеров Евросоюза и других международных глобальных игроков привело к нынешней трагической ситуации в самом центре европейского континента", — подытожила Жданок.

Депутаты ЕП призвали к ужесточению санкций против России и возобновлению усилий по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.