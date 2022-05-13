Жданок считает, что полиция задержала ее совершенно необоснованно

Представляющая Русский союз Латвии (РСЛ) депутат Европарламента Татьяна Жданок считает, что была совершенно необоснованно задержана в пятницу возле Ратушной площади Риги сотрудниками Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Политик рассказала, что сотрудники Госполиции консультировались со своим высшим руководством и то не могло не знать о неприкосновенности депутата Европарламента.

Жданок подчеркивает, что после ареста ее поместили в "железную клетку", как особо опасного преступника.

По мнению депутата Европарламента, полиция задержала ее необоснованно, поскольку она не принимала участия в несанкционированном митинге, а наоборот — держала в руках плакат о том, что митинг не был согласован, и призывала присутствующих покинуть Ратушную площадь.

Депутат также подчеркивает, что была готова начать митинг с единомышленниками в 15:00, если бы суд отменил решение Рижской думы, отказавшей в выдаче разрешения на проведение митинга.

По возвращении в Брюссель Жданок обещает обратиться к "нужным людям", чтобы ее "незаконное задержание" было освещено.

Уже сообщалось, что в пятницу на Ратушной площади в Риге были задержаны несколько человек, в том числе депутат Европейского парламента Татьяна Жданок.