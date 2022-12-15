Ждем обрушения следующей крыши? В Риге небезопасны около 500 домов советской постройки

Обрушение крыши многоэтажного жилого дома на улице Стурманю 3 в Риге вызывает опасения, что жильцы других домов могут столкнуться с аналогичными ситуациями. Об этом пишет Latvijas Avīze.

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В 2019 году после обследования домов 464-й серии, проведенного специалистами по строительству по заказу Минэкономики, было заявлено, что они безопасны для дальнейшей эксплуатации, а жильцам ничего не угрожает. Оказывается, это совсем не так.

После аварии в доме на улице Стурманю представитель рижского муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Кристс Лейшкалнс признал, что слабым местом домов 464-й серии, или так называемого литовского проекта, являются несущие конструкции, в том числе кровельные панели, не имеющие достаточно надежной опоры. Панели могут проскальзывать, что и произошло на улице Стурманю.

Из объяснения представителя RNP можно сделать вывод, что дома этой серии по-прежнему небезопасны, то есть крыша может рухнуть еще в одном из управляемых компанией примерно 500 домов этой серии. Опрошенные специалисты по строительству говорят, что состояние каждого дома нужно оценивать отдельно.

Депутат Сейма и исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис не уверен, что серийные жилые дома, построенные полвека назад, не представляют угрозы для своих жителей.

По его мнению, большое количество высотных жилых домов, построенных в советский период, обветшало до такой степени, что может рухнуть в ближайшие двадцать-тридцать лет. Если дома не отремонтировать, то это будет социальная катастрофа — горожанам будет негде жить.

Валайнис считает, что самой серьезной и масштабной проблемой является не утепление серийных домов, к которому государство настойчиво подталкивает жильцов из-за растущих счетов за отопление, а их техническое состояние, которое ухудшается с каждым годом.

Он отметил, что министерства, а также самоуправления нескольких городов Латвии планируют больше поддерживать ремонт этих домов. Но имеющихся инструментов и ​​тех сумм денег, которые сейчас государство предлагает на реновацию домов, недостаточно, чтобы надеяться на значительный прорыв.

В прошлом году в интервью Latvijas Avīze председатель правления RNP Роналдс Нейманис признал, что необходимо восстановить комплекс серийных домов, построенных в советский период — начиная с усиления конструктивных элементов здания и заканчивая с заменой и утеплением окон и дверей. Но чтобы в Риге отреставрировать около 4000 серийных домов, находящихся в ведении только RNP, потребуется примерно 1,7–2 миллиарда евро. По его словам, в одиночку жители это не потянут. Кроме того, следует учитывать, что затраты на строительство с каждым годом стремительно растут.

На вопрос о том, что потребуется для реновации советских серийных домов, Валайнис заявил, что одним из инструментов поддержки мог бы стать гарантированный самоуправлением кредит в размере нескольких десятков миллионов евро. Его было бы выгоднее взять, чем брать в кредит около 300 000 евро на ремонт одного дома. По его мнению, при гораздо большей сумме кредита можно было бы отремонтировать значительно больше домов и с меньшими затратами.

Глава департамента жилищной политики Минэкономики Мартиньш Аудерс на вопрос о том, следует ли создавать специальный фонд для содержания домов советского периода, заявил, что с 2009 года жители имеют доступ к финансовой поддержке от государства и Европейского фонда регионального развития.

Он подчеркнул, что многоэтажные жилые дома являются собственностью жильцов, поэтому их реновация может поддерживаться только в рамках утвержденных государством программ поддержки — в виде грантов или кредитов.

По словам Аудерса, за последние два года приглашенные министерством эксперты выборочно осмотрели советские серийные жилые дома. Уже осмотрены дома 103-й и 464-й серий с учетом того, что официальный срок эксплуатации последних закончился. В этом году изучалась безопасность несущих конструкций домов 602-й серии. Механическая прочность балконов исследована также отдельно для многосерийных домов.

Он отметил, когда в течение ближайших двух-трех лет будет завершено обследование всех серийных жилых домов, станет ясно, каковы их наиболее характерные недостатки и как их устранить. Это позволит управляющим компаниям уделять больше внимания слабым местам серийных строительных конструкций. Также на основании обнаруженных недостатков по каждой группе серийных домов можно будет подготовить планы их устранения, а также узнать, какие затраты необходимы на их ремонт, подчеркнул Аудерс.