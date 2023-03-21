Железнодорожные станции поделят на четыре категории

Предприятие Pasažieru vilciens предлагает разработать систему подгрупп станций. На некоторых станциях отменят билетных кассиров, а на части других закроют залы ожидания — зато везде будут удобства, в том числе пандусы для инвалидных колясок и комнаты для пеленания младенцев. Нововведения обойдутся в 2,484 млн евро, зато в год можно будет сэкономить около 1,067 млн, пишет Latvijas avīze.

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Станции поделят с учетом пассажиропотока и географического положения станции. Это разделение будет относиться не только к электрифицированным железным дорогам, но и ко всей территории Латвии.

В категорию А могут войти семь станций, в категорию В — 24 станции, в категорию С — 20 станций, а все остальные железнодорожные станции будут включены в категорию D.

В категорию А предполагается включить семь станций — Рига, Даугавпилс, Елгава, Майори, Огре, Тукумс I и Царникава. На них должны быть информационный пункт с кассой, автоматы по продаже билетов и отапливаемый зал ожидания с местами для сидения.

На станциях категории В будут отапливаемая зона ожидания с местами для сидения и билетные автоматы. Кассир не предусмотрен. В эту категорию предполагается включить 24 станции — Айзкраукле, Булдури, Валмиера, Добеле, Засулаукс, Земитани, Золитуде, Иманта, Икшкиле, Кемери, Кокнесе, Крустпилс, Лиепая, Лиелварде, Олайне, Плявиняс, Резекне II, Саласпилс, Саулкрасты, Сигулда, Скривери, Слока, Торнякалнс, Цесис.

На станциях категории С будут автоматы по продаже билетов и навес. Это 20 станций: Бабите, Браса, Вецаки, Гарциемс, Дзинтари, Дубулты, Зиемельблазма, Кегумс, Лиелупе, Меллужи, Озолниеки, Парогре, Приедайне, Саркандаугава, Тирайне, Туриба, Шкиротава, Цукурфабрика, Яняварти, Яуногре.

Все остальные станции будут относиться в категории D. Там будет только навес и цифровое информационное табло с расписанием поездов в режиме реального времени.

PV отмечает, что предложенные решения позволят сократить расходы, связанные с использованием помещений и человеческих ресурсов, а также повысит доступность информации для пассажиров. По расчетам, после введения станций нового образца предприятие сможет сэкономить около 1,067 млн евро в год, а установка билетных автоматов обойдется примерно в 2,484 млн евро, не считая платы за обслуживание.

Согласно обещаниям должностных лиц, новые электропоезда начнут перевозить пассажиров по электрифицированным железнодорожным линиям в Латвии во второй половине этого года — в начале осени. Пока продолжается сборка и сертификация поездов, поступающих частями, параллельно началась работа по адаптации платформ железнодорожных станций к эксплуатационным потребностям новых электропоездов.