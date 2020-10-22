Желтое предупреждение: порывы ветра — до 21 метра в секунду
Foto: F64

В четверг, 22 октября, до обеда, начиная с западных районов страны, порывы южного, юго-западного ветра будут достигать 15-19 метров в секунду, а днем на побережье — 20-21 метров в секунду, говорится в предупреждении, которое распространил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Желтое предупреждение относится к западному побережью Курземе.

В четверг будет пасмурно, ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем — от +11 до +15 градусов.

В столице также возможны кратковременные осадки, порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду. Температура воздуха — от +13 до +14 градусов, прогнозируют синоптики.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне