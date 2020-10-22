Желтое предупреждение: порывы ветра — до 21 метра в секунду

В четверг, 22 октября, до обеда, начиная с западных районов страны, порывы южного, юго-западного ветра будут достигать 15-19 метров в секунду, а днем на побережье — 20-21 метров в секунду, говорится в предупреждении, которое распространил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Желтое предупреждение относится к западному побережью Курземе.

В четверг будет пасмурно, ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем — от +11 до +15 градусов.

В столице также возможны кратковременные осадки, порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду. Температура воздуха — от +13 до +14 градусов, прогнозируют синоптики.