"Желтое" предупреждение: в ближайшие сутки в Латвии ожидается сильный ветер и дождь

В среду вечером и в четверг в Латвии ожидаются продолжительные дожди, временами сильные, местами также возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики. Обильные осадки прогнозируют на ближайшие три дня.
Наиболее интенсивные осадки выпадут ночью и с утра. Максимальное количество осадков — до 25 миллиметров в сутки — ожидается на юге Курземе и на Видземской возвышенности.
Днем воздух прогреется до +4…+8 градусов. К вечеру четверга температура понизится до 0…+4 градуса.
В ночь на четверг усилится южный ветер, который днем постепенно сменит направление и перейдет в юго-западный и западный. На большей части страны скорость ветра в порывах будет достигать 16-21 метра в секунду, а на побережье Курземе к югу от Лиепаи ожидаются порывы до 25 метров в секунду.
В Риге в ближайшие сутки также будет идти продолжительный дождь, временами сильный. Температура воздуха повысится до +7 градусов днем и понизится до +2 градусов ближе к вечеру. Ночью порывы южного ветра достигнут скорости 16 метров в секунду, днем юго-западный ветер будет дуть порывами до 20 метров в секунду.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о сильном дожде на предстоящую ночь. В нем говорится, что местами в западных и центральных районах Латвии ожидаются затяжные дожди, при этом общее количество осадков составит 20-30 миллиметров. Дождь продолжится и в первой половине дня, местами в Курземе и Видземе объем осадков увеличится еще на 10-12 миллиметров, а во второй половине дня дождь прекратится.
На западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе ночью и утром в четверг будет действовать также "желтое" предупреждение о сильном ветре: южный, юго-западный ветер усилится в порывах до 20-21 метра в секунду.
Метеорологи также указывают, что за три дня — с 17 по 19 февраля — ожидается общее количество осадков, которое в Курземе и Видземе в феврале местами приравнивается к месячной норме. Это вновь приведет к значительному повышению уровня воды в реках западной и центральной частях страны. В ближайшие дни ожидается затопление пойм рек и низменностей. Будут выпущены "желтые" предупреждения, и есть вероятность, что в некоторых местах будет объявлено "оранжевое" предупреждение о наводнениях.