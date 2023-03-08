Желтое предупреждение: в Латвии метели, самый сильный ветер — во второй половине дня

Утром 8 марта во многих местах Латвии, особенно на западе и в центральной части страны, идет снег и метели, местами очень сильно, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Сейчас дует южный, юго-западный ветер, в Лиепайском порту зарегистрированы порывы скоростью до 21,4 метра в секунду. В южной Курземе зарегистрирована также гроза. Температура воздуха — +1..-3 градуса.

День будет преимущественно облачным, максимальная температура воздуха — +2 градуса.

Самые сильные порывы ветра ожидаются после обеда и вечером, когда скорость порывов западного, юго-западного ветра достигнет 17-22 метров в секунду — а местами в Курземе — 23-27 метров в секунду.

В Риге время от времени идет снег, южный ветер дует порывами со скоростью до 12 метров в секунду, температура воздуха 0..-1 градус. Днем температура воздуха увеличится до +1 градуса, порывы ветра — до 16 метров в секунду днем и до 20 метров в секунду вечером.

Из-за сильного ветра в западной и центральной частях страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение, оно действует и в Риге. Из-за сильного снегопада и метели предупреждение также в силе в Курземе и Видземе.

За сутки снежный покров наиболее увеличился в Кулдиге, где толщина снега увеличилась с четырех до 14 сантиметров, в Салдусе, где выпало 12 сантиметров снега, и в Айнажи, где толщина снега увеличилась с 13 до 24 сантиметров. Самый глубокий снег остается в Алуксне — 45 сантиметров. В Сигулде, Приекули, Мадоне и Дагде сейчас по 35-38 сантиметров снега.

Во вторник максимальная температура воздуха в Латвии составила от -0,4 градуса в Алуксне до +2,4 градуса в Лиепае.