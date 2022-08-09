Желтое предупреждение: в Риге с утра ожидаются сильные ливни

В ближайшие часы в Риге ожидаются сильные ливни, об этом предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
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Дожди ожидаются примерно с 09.00, в этой связи синоптики объявили желтое предупреждение.
Проливные дожди могут вызвать проблемы в районах, наиболее подверженных подтоплению. Кроме того, движение по дорогам может быть осложнено ухудшением видимости и аквапланированием.
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