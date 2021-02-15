Желтое предупреждение: в восточной части страны ожидается сильный мороз

В ночь на вторник, 16 февраля, в восточной части страны ожидаются сильные морозы, во многих районах температура воздуха опустится ниже -20 градусов, прогнозируют синоптики.

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В восточных регионах страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение — температура воздуха опустится до минус 20-21 градуса по Цельсию.

Предупреждение будет в силе до 8 часов утра.

Как уже сообщалось, по прогнозам синоптиков, самым холодным днем на этой неделе станет четверг: утром столбики термометров в ряде районов опустятся к отметке минус 24-28 градусов. Правда, уже к концу недели ожидается оттепель.