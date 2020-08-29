Женщина пришла на выборы в Риге, но ей сказали, что ее подпись уже стоит: полиция начала уголовное разбирательство
Foto: F64

В субботу, 29 августа, Госполиция получила заявление от рижанки, которая пожаловалась на то, что на избирательном участке ей не дали проголосовать: согласно бумагам, она уже отдала свой голос в один из дней предварительного голосования.

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Госполиция начала уголовный процесс, идет расследование случая. Подпись рижанки фигурирует в регистрационных документах.

В свою очередь, Служба госбезопасности (СГБ) призывает жителей сообщать о случаях подкупа избирателей или другом влиянии на свободный выбор рижан во время голосования, а также о возможных нарушениях в работе избирательных участков.

Информацию о возможных нарушениях можно передать СГБ, позвонив по круглосуточному телефону 67208964 или написав по адресу dd@vdd.gov.lv.

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