Жесткий отбор и транспортировка больных за границу. Что произойдет, если мест в интенсивной терапии не останется?

Уже несколько недель население Латвии живет в условиях отсроченных операций, лечения на дому, более длительного ожидания госпитализации и строгого отбора вызовов неотложной помощи. Однако совсем скоро, возможно, некоторым пациентам придется отказать в оказании необходимой помощи даже в критических для жизни ситуациях, сообщает передача De facto на Латвийском телевидении (LTV).

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В прошлом году в Государственный медицинский план катастроф были включены рекомендации по порядку распределения мест в интенсивной терапии, если их меньше, чем пациентов, и нельзя исключать, что эти критерии также будет необходимо применить в ближайшие две недели. В Латвии быстро растет заболеваемость, кроме того дельта-штамму коронавируса характерно более тяжелое течение болезни.

Это значит, что из трех больных предпочтение будет отдаваться пациенту с недостаточностью одного органа, например, пневмонией, и высоким шансом на выздоровление. Следующим на очереди будет пациент с рядом хронических заболеваний, которые хорошо контролируются. В свою очередь, пациент, у которого изначально прогнозируется высокий уровень смертности, может получить интенсивную терапию только в том случае, если ни у кого больше нет шансов. В Медицинском плане катастроф о таких пациентах говорится, что индивидуальная паллиативная помощь и процесс смерти должны предоставляться в наиболее подходящем отделении больницы.

Однако место в отделении интенсивной терапии в таких случаях не гарантировано даже тем, кто попал в больницу. Состояние пациентов, уже находящихся в отделении и ожидающих в очереди, время от времени пересматривается. Больницы надеются избежать этого, но готовятся к такому сценарию.

Жесткая сортировка пациентов будет запущена в интенсивной терапии тогда, когда количество занятых коек в стране превысит 90%. 19 октября Минздрав сообщил, что 86% коек в отделениях интенсивной терапии заняты. Хотя число может меняться в обоих направлениях, предсказать конкретный момент сложно. Однако когда дело дойдет до сортировки пациентов, решать будет консилиум врачей, а не один медик, заявил член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Харалдс Плаудис.

По его словам, приоритетность пациентов в очереди на интенсивную терапию будет применяться не к какой-либо конкретной группе пациентов или диагнозу, а ко всем при оценке общего состояния здоровья.

Во избежание такого сценария, ресурсы отделений интенсивной терапии Восточной больницы были увеличены не только за счет перепрофилирования, но и за счет полного оборудования 12 дополнительных отделений интенсивной терапии. Аналогичная подготовка ведется и в Рижской больнице им. Паула Страдиня.

Перевод больничных анестезиологов и реаниматологов в эти отделения интенсивной терапии является одной из причин, по которым плановые операции больше не возможны. В свою очередь, призывы к медикам из частного сектора не увенчались успехом. Хотя Инспекция здравоохранения указывает, что в этом месяце заявки подали 160 врачей, информация из больниц о том, начали ли они работать, не поступала. В больницах также указали, что врачи из частного сектора не начали работать у них.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) отметили, что сортировке уже давно подвергаются все больше и больше групп пациентов. Служба также видит проблему загруженности больниц. По словам директора NMPD Лиене Ципуле, людям, нуждающимся в интенсивной терапии, которая является завершающим этапом сортировки, уже в срочном порядке разыскивались места.

"Я также была в ситуациях, когда больницы просили дополнительной поддержки в виде респираторного оборудования из государственных материальных резервов, когда все койки интенсивной терапии действительно были уже заняты, но было четыре потенциальных пациента, которым могла понадобиться такая помощь", — подчеркнула Ципуле.

Глава службы добавила, что до такого состояния коллапса доходить было нельзя.

Как отмечает De facto, еще летом в свете медленных темпов вакцинации и смягчения ограничений нужно было удвоить ресурсы больниц и оборудовать залы, чтобы все было готово. Минздрав начал распределять дополнительные ресурсы в октябре, но то, что Мадонская больница, например, не готова к приему пациентов с Covid-19, даже не выяснили.

Между тем министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил в интервью передаче Nekā personīga на телеканале TV3, что в крайнем случае может возникнуть необходимость перевезти пациентов интенсивной терапии за границу.

Министр отказался назвать конкретное число госпитализированных, при котором начнется сортировка пациентов. Он напомнил, что ранее в качестве предела было обозначено 1500 стационарных больных. Больных Covid-19 лечат везде, где только можно, кроме того, на данный момент в интенсивной терапии находится в два раза больше пациентов с коронавирусом, чем зимой, добавил Павлютс.

Политик пояснил, что Минздрав ежедневно работает над сценариями, в которых количество госпитализированных больных с Covid-19 превысит 3000. В этом случае придется привлечь международную помощь. Развитие такого сценария зависит от того, насколько хорошо жители будут соблюдать локдаун.

Переговоры с зарубежными коллегами уже ведутся и, по словам Павлются, некоторые страны отозвались на просьбу о помощи.

"Мы предупредили [иностранных партнеров], что могут потребоваться медицинские бригады и что в крайнем случае пациенты интенсивной терапии должны быть перевезены", — заявил Павлютс, выразив надежду, что латвийская система здравоохранения справится с нагрузкой.

Летом никто и не предполагал, что Латвия сможет достичь таких драматичных антирекордов, добавил министр.