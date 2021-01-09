Жильцы взорвавшегося дома в Агенскалнсе смогли забрать свои вещи

В субботу жильцы дома на ул. Мелнсила, пострадавшего от взрыва, смогли забрать свои вещи, сообщил LETA представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

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Лейшкалнс сообщил, что в процессе демонтажа самых опасных участков дома, всё же возникла возможность забрать вещи жителей.

В субботу были забиты окна и двери квартир, чтобы в них нельзя было попасть. Предприятие Clean R привело в порядок территорию дома и вывезло строительный мусор. По словам Лейшкалнса, когда работы будут закончены, вокруг здания будет установлен забор.

На следующей неделе должна пройти углубленная экспертиза здания, чтобы понять, можно ли возобновить сообщение на закрытом участке улицы.

Как уже сообщалось, в ночь на 31 декабря в жилом доме на ул. Мелнсила произошел взрыв. После него начался пожар. Пострадали шесть человек, один человек погиб, пять человек были эвакуированы. Вернуться в здание жильцы не смогут, так как треть дома рухнула.