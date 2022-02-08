Жителей призывают поделиться мнением о строительстве нового участка Таллинского шоссе

C 8 по 28 февраля пройдет предварительное общественное обсуждение влияния на окружающую среду нового участка Таллинского шоссе (А1), который планируется построить от Вангажи до Скулте. У жителей есть возможность ознакомиться с разработанными планами, а также выразить свое мнение, информируют Latvijas Valsts ceļi.

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Зачем нужна новая дорога?

Новый участок шоссе необходим, чтобы перенаправить транзитный поток от Балтэзерса и Адажи, которые исторически застроены жилыми домами и где в течение последних 10-20 лет развились поселки и производства.

На начальном этапе Таллинского шоссе - от Риги до Саулкрасты - интенсивность движения за последние 10 лет выросла наполовину - с 12400 до 18400 машин в сутки и дорога исчерпала свою пропускную возможность. Одновременно за последние 20 лет на территории Адажи развивалась как жилая застройка, так и производственная, при этом не было организовано безопасное движение. Самоуправление не построило параллельную сеть дорог и все подъездные дороги подключены к самому Таллинскому шоссе. В связи с этим начальный этап Таллинского шоссе потерял свою функцию главной дороги, кроме того, значительно ухудшилась безопасность - на участке имеются шесть так называемых "черных точек". За последние три года там произошли 96 аварий, в которых погибли шесть человек.

Ряд этих факторов указывает на необходимость увеличить пропускную способность шоссе, обеспечив быстрое и безопасное движение, особенного для транзитного транспорта.

Почему нельзя перестроить имеющийся участок в Балтэзерсе и Адажи?

Переоборудовать двухполосный участок Таллинского шоссе, который идет через эти два поселка, в четырехполосную скоростную дорогу очень сложно. Например, в таком случае пришлось бы выкупить и снести часть жилых домов в Балтэзерсе - по-другому никак нельзя расширить дорогу и построить безопасную инфраструктуру. Именно поэтому предложен альтернативный вариант, расположив новый участок шоссе в общем коридоре с железной дорогой Rail Baltica.

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Когда начнется строительство?

На разработку проекта по исследованию и влиянию на среду отведено два года - с 2021 по 2023 год. Если окажется, что это приемлемое решение, то строительство начнется после 2030 года. Общие издержки на разработку строительного проекта запланированы в размере 1,65 млн евро, в свою очередь, сами строительные работы обойдутся в 156 млн евро. Работы планируется провести в два этапа.

Как и где поделиться своим мнением?

С 8 по 28 февраля с заявлением можно ознакомиться по ссылке, а также на домашних страницах Саулкрастского, Лимбажского и Сигулдского краев. В течение этого времени можно присылать свои предложение и мнение в письменной форме относительно влияния проекта на окружающую среду в Государственное бюро по контролю за средой, адрес: ул. Рупниецибас 23, LV-1045, Рига, тел. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

С 14 по 18 февраля на этих порталах можно будет также увидеть видеопрезентацию и отправить вопросы на почту valdis@felsbergs.lv. Ответы будут предоставлены в течение одного рабочего дня.

Всех желающих также приглашают принять участи в видеоконференции, которая состоится 16 февраля в 17.00. Ссылка с приглашением будет доступна на вышеупомянутых порталах. Отправив запрос на valdis@felsbergs.lv, ссылку на видеоконференцию можно получить на свою электронную почту.