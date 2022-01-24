Жителей призывают сообщать об опасных ямах на дороге

Жителей Риги призывают сообщать об опасных для дорожного движения ямах, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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В понедельник и во вторник синоптики обещают ледяной дождь, а это значит, что на проезжей части и тротуарах образуется обледенение. В таких погодных условиях на дорогах стремительно образуются опасные для движения ямы. О них следует сообщать в центр управления движением по телефону 80003600.

Для ремонта ям используют технологию холодного асфальта, которая предусмотрена для выполнения работ, когда на улице меньше ноля градусов. Сначала яму тщательно вычищают и высушивают. На срок службы "заплатки" влияют многие факторы - погодные условия, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия. Главная цель этих работ - устранение опасной ситуации.

Опасными для движения считаются ямы больше 0,1 кв. м. и глубже больше пяти сантиметров.