Жителей призывают сообщать об опасных ямах на дороге
Foto: F64

Жителей Риги призывают сообщать об опасных для дорожного движения ямах, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В понедельник и во вторник синоптики обещают ледяной дождь, а это значит, что на проезжей части и тротуарах образуется обледенение. В таких погодных условиях на дорогах стремительно образуются опасные для движения ямы. О них следует сообщать в центр управления движением по телефону 80003600.

Для ремонта ям используют технологию холодного асфальта, которая предусмотрена для выполнения работ, когда на улице меньше ноля градусов. Сначала яму тщательно вычищают и высушивают. На срок службы "заплатки" влияют многие факторы - погодные условия, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия. Главная цель этих работ - устранение опасной ситуации.

Опасными для движения считаются ямы больше 0,1 кв. м. и глубже больше пяти сантиметров.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Делать локально, достигать глобально
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!