Жителей просят не рубить ели на территориях Rīgas meži

Латвийцев призывают не рубить ели на территориях Rīgas meži, сообщили агентству LETA в предприятии. Большинство таких елей — бережная работа многих людей на протяжении многих десятилетий.

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Территории Rīgas meži — это леса, которые находятся в радиусе около 40 километров вокруг Риги, в основном в Марупе, Олайне, Адажи, Ропажи, Огре и Саласпилсе и в самой Риге.

Хотя Rīgas meži управляет 62 тысячами гектаров леса, большинство из них — сосновые леса. Только около 10% лесов составляют еловые насаждения, и в основном это специально посаженные деревья.

Из-за влияния климатических условий все больше лесных насаждений подвергается повреждениям, и сильнее всего страдают именно ели. Чтобы заменить или восстановить поврежденные насаждения, специалисты Rīgas Meži выращивают ели из семян, сажают их и бережно ухаживают за ними в течение нескольких лет.

Решение не рубить рождественскую елку в лесах вокруг Риги позволит сохранить леса и их биологическое разнообразие, а также возможности для отдыха рижан.

За вырубку ели на территории Rīgas Meži также предусматривается штраф.

Карта территорий Rīgas meži доступна на сайте.Чтобы на карте появились четко обозначенные территории Rīgas meži, нужно открыть раздел Slāņu pārslēdzējs (Переключатель слоев), выбрать подраздел Rīgas meži (Рижские леса) и установить флажок рядом с пунктом Rīgas mežu kvartālu poligoni (Полигоны рижского лесничества).

Лесные работники компании внимательно следят за своими территориями, уделяя особое внимание молодым деревьям. На территориях Rīgas Meži установлены камеры наблюдения, и компания регулярно сотрудничает с правоохранительными органами.

Компания благодарна жителям за понимание и защиту леса.