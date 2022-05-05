Жители и предприятия Латвии пожертвовали Украине более 10 млн евро

С начала военного вторжения России в Украину жители и предприятия Латвии пожертвовали 10,2 млн евро на поддержку Украины. Прямая помощь оказана уже на сумму 9,8 млн евро, сообщила руководитель по коммуникации Ziedot.lv Илзе Ошане.

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Пожертвования используются для оказания практической помощи народу Украины. Передача помощи организована в сотрудничестве с министерствами обороны и иностранных дел Латвии, посольством Латвии в Украине, посольством Украины в Латвии и инициативой "Предприниматели за мир", а также украинскими благотворительными организациями.

Сейчас на сумму 1 688 064,31 евро закуплены медициские товары и лекарства для нужд украинских больниц и отрядов территориальной обороны. На пожертвования были приобретены бинты, медицинские наборы, рецептурные и безрецептурные лекарства, средства по уходу за ранами, специальные хирургические нити, необходимое оборудование для неонатального отделения и хирургических отделений, машины скорой помощи и другие предметы.

Еще 2 403 634,63 евро были израсходованы на более чем 50 партий гуманитарной помощи в виде продуктов питания, таких как хлеб, консервы, макаронные изделия, орехи, каши быстрого приготовления, свекла и т. д., предметов гигиены и бытовых товаров, таких как подгузники, зубная паста, мыло латвийского производства, стиральные порошки, генераторы, большие термосы и много других необходимых вещей. В сотрудничестве с Посольством Латвии в Украине и Почетными гражданами Латвии помощь была направлена ​​в 21 из 24 областей Украины.

Помощь в размере 4 594 776,89 евро также была оказана подразделениям территориальной обороны Украины, армии и Национальной гвардии. На пожертвования были приобретены товары для территориальной обороны, такие как квадрокоптеры, джипы, бензопилы, рации, приборы ночного видения, бронежилеты, каски, тактическая одежда и специальное питание, топливо и дроны, генераторы и изготовленные в Латвии изготовленные на заказ квадрициклы.

Украинским беженцам в Латвии оказана помощь на сумму в 1 146 794,23 евро.В сотрудничестве с латвийскими самоуправлениями украинским беженцам выданы подарочные карты на сумму 50 евро для приобретения предметов первой необходимости: продуктов питания, лекарств. В сотрудничестве с Рижским центром беженцев выдано 5500 порций горячего супа. Семьям украинских беженцев также оказывается практическая поддержка — оплачиваются лекарства и стоматологические услуги, учащимся предоставляют компьютеры и планшеты.

Ziedot.lv отмечает, что Украина еще долго будет нуждаться в помощи, особенно после окончания войны, понадобятся средства на восстановление инфраструктуры, медицинскую помощь и многое другое.

С сегодняшнего дня также можно сделать пожертвование инициативе "Предприниматели за мир" на портале Ziedot.lv, которая уже оказала существенную поддержку Украине.