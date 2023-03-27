Жители Иманты в недоумении: кто и зачем спилил сосны?
Foto: LETA

Жители Иманты обратили внимание на то, что напротив проспекта Курземес у самого входа в лес была спилена довольно большая сосна, а также еще целый ряд мелких деревьев. Судя по годичным кольцам, которые расположены на срезе, она росла больше ста лет, сообщает rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В АО Augstsprieguma tīkls подтвердили, что рубили деревья и что землевладелец был уведомлен должным образом. "Через мгновение я узнаю критерии, на основании которых было принято это решение», - ответила представитель АО Augstsprieguma tīkls Элина Гриване, однако в течение нескольких дней ответ так и не был получен.

Закон о Защитных полосах разрешает очищать от деревьев полосу вдоль высоковольтных линий. В законе сказано, что дерево можно срубить, если оно отклоняется на 15 градусов от оси и угрожает высоковольтной линии. Также если до провода от концов ветвей меньше четырех метров. В понедельник утром Augstsprieguma tīkls объяснило это тем, что они не могли спилить ветки, которые приближались к проводам, поэтому было принято решение спилить все дерево.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Голосуй за лучшую коллекционную монету 2022 года
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Будни курьера — какие они?
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит