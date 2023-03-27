Жители Иманты в недоумении: кто и зачем спилил сосны?

Жители Иманты обратили внимание на то, что напротив проспекта Курземес у самого входа в лес была спилена довольно большая сосна, а также еще целый ряд мелких деревьев. Судя по годичным кольцам, которые расположены на срезе, она росла больше ста лет, сообщает rus.lsm.lv.

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В АО Augstsprieguma tīkls подтвердили, что рубили деревья и что землевладелец был уведомлен должным образом. "Через мгновение я узнаю критерии, на основании которых было принято это решение», - ответила представитель АО Augstsprieguma tīkls Элина Гриване, однако в течение нескольких дней ответ так и не был получен.

Закон о Защитных полосах разрешает очищать от деревьев полосу вдоль высоковольтных линий. В законе сказано, что дерево можно срубить, если оно отклоняется на 15 градусов от оси и угрожает высоковольтной линии. Также если до провода от концов ветвей меньше четырех метров. В понедельник утром Augstsprieguma tīkls объяснило это тем, что они не могли спилить ветки, которые приближались к проводам, поэтому было принято решение спилить все дерево.