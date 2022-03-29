Жители Курземе против ветряных электростанций. Ученые заверяют, что это безопасно
Foto: LETA

Жители южных регионов Курземе протестуют против строительства ветряных электростанций, а консультативный совет по окружающей среде выступает против готовящегося законопроекта, который позволит не проводить оценку воздействия на окружающую среду перед строительством ветряных электростанций. При этом доводы против строительства ветряных электростанций в основном связаны с недостатком информации и иррациональными страхами, уверяют исследователи. Об этом пишет газета Diena.

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“Большинство доводов населения против строительства ветряных электростанций не рациональны и связаны с невежеством и ничем не обоснованными страхами, которыми успешно пользуются лоббисты ископаемого топлива”, – объясняет Исследователь Института охраны окружающей среды и отопительных систем РТУ Дзинтарс Яунземс

Позиция латвийского населения в данном вопросе звучит примерно так: стройте ветряные электростанции, но только в глухих и безлюдных местах. При этом уже сейчас по закону расстояние между ветропарками и населенными пунктами должно составлять не менее 800 метров.

В протестном письме жителей юга Курземе озвучены следующие аргументы против строительства ветряных электростанций: неблагоприятное воздействие на птиц и здоровье человека, ухудшение качества мобильной связи и снижение стоимости недвижимости.

Ученые считают, что в признанных научных журналах есть масса публикаций по этому вопросу, и ни одно исследование не обнаружило прямой связи между ухудшением здоровья населения и проживанием вблизи ветроэлектростанций. Так, основным побочным эффектом может быть некоторое раздражение без серьезных объективных последствий для здоровья.

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