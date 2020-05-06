Жители Латвии до сих пор не обменяли 85,5 миллиона латов

Монетами и банкнотами у латвийцев до сих пор хранится 85,5 миллиона латов — то есть 121,6 миллиона евро. Об этом агентству LETA рассказал пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

За первые четыре месяца 2020 года люди обменяли 0,4 миллиона латов (0,6 миллиона евро). По данным на конец апреля, их обращения изъято 39% монет, общая стоимость которых 28 миллионов латов (39,8 миллиона евро) и 96% банкнот стоимостью 940 миллионов латов (1,337 миллиарда евро). Это 148 миллионов монет и 47 миллионов банкнот.

340,8 миллиона монет весом 782 тонны все еще остается на руках. В основном это монетки по 1-2 сантим — около 239 миллионов штук. Необменянных монет по лату (в том числе коллекционных латов) на руках 24 миллиона.

Из бумажных денег больше всего осталось на руках купюр по 5 и по 20 латов — 1,7 миллиона и 787 тысяч соответственно.

В конце июля 2019 года портал Delfi сообщал, что жители Латвии все еще не обменяли 86,9 миллиона латов.

Банк Латвии напоминает, что обменять латы на евро по официальному курсу и без комиссии можно будет всегда — в том числе порванные банкноты, если от них осталось больше половины, и испорченные монеты, если они не были испорчены специально (например, чтобы сделать кулон).