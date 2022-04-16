Жители Латвии едят меньше яиц, чем в среднем в Европе и США

В Латвии в среднем один человек съедает около 200 яиц в год. Для сравнения: среднестатистический японец потребляет в год 320 яиц, американец – 280, а житель стран Евросоюза – 250 штук.

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Яйца являются одним из самых богатых питательными веществами продуктов с низким содержанием калорий, это отличный и доступный источник белка, при этом это белок животного происхождения, оставляющий наименьшее воздействие на климат.

Согласно прогнозам, потребление яиц в мире в ближайшие годы будет только увеличиваться, однако в Латвии у потребления яиц есть тенденция стагнировать, информирует исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации отрасли птицеводства (Latvijas Apvienotā putnkopības asociācija, LAPNA) Анна Эрлиха.

"Возможно, относительно низкий уровень потребления яиц в Латвии определяется рядом укоренившихся представлений о яйцах как о продуктах питания, которые наука уже давно опровергла, а также убеждением в том, что яйца – блюдо только на завтрак. Мы осознаем, что нужно больше говорить о яйцах, просвещать людей об этом продукте и по вопросам, связанным с питанием и здоровьем", – говорит Эрлиха.

Раньше считалось, что яйца повышают уровень холестерина в крови, создавая риски сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в результате более 20 лет исследований стало ясно, что содержащийся в яйцах холестерин не является истинным виновником упомянутых болезней. Напротив, в яйцах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты – омега-3 и омега-6, которые уменьшают уровень “плохого” холестерина, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа.

Различные исследования показывают, что яйца по своему составу, который богат витаминами и биоактивными компонентами с благоприятным влиянием на здоровье, могут обладать потенциалом нейропротекторов. Например, одно из исследований показало, что потребление яиц может способствовать улучшению памяти и профилактике деменции. В свою очередь другое исследование, которое провели Каталонский онкологический институт и Институт биомедицинских исследований Бельвитге, свидетельствует о том, что потребление яиц связано с более низким риском развития деменции.

"ЕС выдвинул к производителям яиц жесткие требования, в том числе в сфере хорошего содержания кур. На наш взгляд, важно, чтобы покупатели знали, что выбирают, каковы преимущества продуктов, произведенных в Европе", – говорит Эрлиха.

Недаром 2021 год в производстве яиц вошел в историю решением Европейской комиссии разработать регулирование о том, чтобы до 2027 года в ЕС было прекращено содержание кур в клетках, и в 2022 году потребители в ЕС уже все чаще предпочитают покупать яйца, снесенные курами, не содержащимися в клетках. Так, в 2022 году потребление яиц, снесенных курами в клетках, сократилось в ЕС до уровня менее 50% от общего объема потребления. По данным исследовательской компании Nielsen, в Латвии тоже заметны изменения – за последний год потребление яиц, снесенных содержащимися в клетках курами, снизилось с 92% до 86%.

LAPNA следующие три года будет проводить софинансируемую Европейской комиссией образовательную кампанию для потребителей "Яйца – это сила", чтобы просвещать латвийских потребителей о том, что яйца являются здоровым продуктом питания, о разнообразном использовании яиц в повседневном рационе, качестве произведенных в ЕС яиц и их отличиях от яиц из третьих стран.

Между тем, 34% опрошенных жителей Латвии в пищу употребляют не более двух яиц в неделю, следует из опроса Mēness aptieka. Лишь 2% заявили, что яйца не употребляют вообще. Также выяснилось, что у женщин и мужчин схожие привычки употребления яиц, они больше различаются в зависимости от возраста и места жительства.

Среди тех, кто указал, что употребляет в пищу не более двух яиц в неделю, 42% находятся в возрастной группе от 50 до 59 лет, а в региональном разрезе не констатированы значительные различия. Еще 22% респондентов отметили, что каждый день съедают по одному яйцу, и такая привычка больше наблюдается в возрасте от 30 до 74 лет. Кроме того, в Земгале 30% опрошенных подтвердили, что каждый день употребляют в пищу по меньшей мере одно яйцо, а у жителей Видземе и Риги такая привычка наблюдается даже в наполовину меньшем размере.

В возрастной группе от 18 до 29 лет яйца употребляют меньше всего. Например, среди всех возрастных групп в этой респонденты чаще всего — 25% — отвечали, что яйца употребляют только как ингредиент блюда, но не отдельно. Для сравнения, такой вариант ответа подтвердили всего 12–15% пожилых жителей. Жители Латгалии чаще всего (21%) указывали, что яйца употребляют только как ингредиент блюда. Меньше всего тех жителей, которые не употребляют яйца в пищу, — только 2%, но и здесь молодые люди чаще всего говорили, что яйца не употребляют, в свою очередь, в возрасте от 60 до 74 лет таких ответов не было.

По словам Линды Февралевой, фармацевта Mēness aptieka, "яйца в пищу надо употреблять, так как это продукт, который помогает бороться со многими болезнями. Содержащиеся в яйцах каротиноиды могут уменьшить риск связанной с возрастом дегенерации макулы, которая является главной причиной слепоты у пожилых людей. Улучшать развитие мозга и память могут содержащиеся в яйцах холин, жирные кислоты омега-3 и фолиевая кислота, в свою очередь, будущим мамам они могут помочь способствовать развитию плода".

Репрезентативный опрос жителей Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в марте этого года проводила по всей Латвии, опросив 1001 жителя в возрасте от 18 до 74 лет.