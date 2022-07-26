Жители Латвии все чаще не могут получить российскую пенсию

"Я не получила российскую пенсию". Такие жалобы последнее время встречаются все чаще. А все потому, что латвийские банки отказываются обслуживать платежи из и в Россию, пишет rus.lsm.lv.

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Российские пенсионеры в Латвии получают российскую пенсию двумя способами. Те, кто вышел на пенсию после 2011-го года — при помощи Государственного агентства социального страхования. А те, кто вышел — до 2011 года — напрямую через пенсионный фонд России при помощи местных банков.

"Латвийская республика и Российская федерация заключили договор между странами о получении социальных платежей. Этот договор подразумевает оплату пенсии в евро. Те, кто заключил договор с Российским пенсионным фондом о получении пенсии в долларах — за пределами этого договора. Поэтому единственный способ, как решить эту ситуацию — обратиться в пенсионный фонд Российской Федерации", — пояснил представитель SEB banka Увис Янкавс. В банке SEB клиентов, у которых в воздухе зависли долларовые перечисления, примерно сто. Пенсионерам, которые получали российские пенсии в евро — банк платить будет.

Банк Citadele сообщил своим клиентам, что с 20 августа перестанет выплачивать пенсии из России и Беларуси даже в евро. Luminor продолжает выплачивать пенсии, а решение о новых клиентах принимает в индивидуальном порядке. Swedbank продолжит и выплачивать пенсии в евро, и принимать новых клиентов, но как долго это продлится утверждать не берется. Все еще может поменяться.

В министерстве благосостояния Rus.LSM.lv в комментарии отказали, уточнив — если человек остался без средств к существованию, обращаться нужно в социальную службу своего самоуправления. Однако там сообщили, что могут выплачивать пенсии, которые присвоены после вступления договора в силу, или, если человек переехал в Латвию после вступления договора в силу. "У агентства нет прав выплачивать пенсии другими способами. Поэтому людям не нужно обращаться в агентство социального страхования с этим вопросом. Мы это решить не можем", — сказала представитель Государственного агентства социального страхования Байба Фелсберга.

Если пенсия "застряла", то в Комиссии рынка финансов и капитала советуют сначала обратиться в свой банк, чтобы выяснить причины. Второе решение — обращаться в Российский пенсионный фонд напрямую. Также некоторые эксперты советуют найти банк, который все еще проводит платежи между Россией, Белоруссией и Латвией. И открыть счет там.