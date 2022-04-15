Жители принесли к посольству РФ в Риге бытовую технику

Жители принесли к посольству РФ в Риге разные бытовые предметы, тем самым протестуя против мародерства российских военных в Украине, пишет LETA.

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Аналогичные акции протеста проходят и в других странах. По наблюдениям агентства LETA, в Риге к посольству РФ жители принесли, например, сковороды, утюги, детские игрушки и даже стиральную машину.

Как сообщалось, российские военные неоднократно были уличены в мародерстве в Украине - украденные вещи они потом пересылают родственникам в Россию.