Жители Резекне против ликвидации "Алеши" и хотели бы его переноса на кладбище

На сайте Резекненской думы в понедельник 29 августа появился опрос об отношении горожан к требованию закона о демонтаже объектов, прославляющих нацистский и советский режим. Поддерживает снос главного памятника советским солдатам (в народе прозванного Алешей) 17,24% резекненцев, сообщает rus.lsm.lv.

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Резекненская дума поясняет, что мемориал советским солдатам, расположенный в центре города, включен в список 69 объектов, признанных подлежащими демонтажу, поэтому самоуправление обязано будет убрать памятник.

"Мы желаем узнать мнение резекненцев по этому вопросу", — отмечается на сайте думы.

Согласно данным опроса на момент написания этой статьи, снос монумента поддерживают 17,24% респондентов, а 22,41% категорически против. Тотальное большинство горожан, 60,34%, отметили третий вариант: перенос скульптуры солдата на Братское кладбище на ул. Миера.

Опрос продлится до полудня 2 сентября.