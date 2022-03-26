С того момента, как в феврале в Латвии заработала система депозита, в тароматы сдан первый миллион депозитных упаковок. Чаще всего сдавали PET-бутылки (53%), за ними следуют жестяные банки (32%) и стеклянные бутылки (15%).

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С 1 февраля по 22 марта жители Латвии сдали в депозитные пункты в общей сложности более 1 миллиона единиц пустых депозитных упаковок. Самые популярные продукты, упаковки которых до сих пор сдавались в систему депозита:

пиво Cēsu Premium Original в разной упаковке;

газированная питьевая вода Aset в бутылках по 1,5 л;

негазированная питьевая вода Aset в бутылках по 1,5 л;

пиво Aldaris gaišais в жестяных банках по 0,568 л;

пиво Miezītis Stiprais в бутылках по 1 л;

пиво Holsten в банках по 0,5 л;

пиво Grunberger в жестяных банках по 0,5 л;

пиво Bocmanis Dzintarjūras в разной упаковке;

пиво Mežpils Tradicionālais в бутылках по 0,5 л;

газированный напиток Coca-Cola в бутылках по 1 л и 2 л.

Перед тем, как сдать упаковку, нужно удостовериться в том, что сдаваемая она пуста, не разорвана и не имеет существенных повреждений, а на этикетке упаковки есть разборчивый штрихкод и латвийский знак депозита, напоминает председатель правления Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

Пустые депозитные упаковки нужно поместить в таромат по одной нижней частью вперед. Под воздействием температурных колебаний PET-упаковка может деформироваться, поэтому перед сдачей в таромат рекомендуется отвинтить крышку и выровнять давление, чтобы упаковка приняла исходную форму.

В случае технических проблем необходимо сообщать оператору, говорит Стуритис.

"Рекомендую отправить адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковки с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении Whatsapp, чтобы мы могли помочь разрешить эту ситуацию", — объясняет он.

Если таромат нуждается в обслуживании — опорожнении или чистке, о чем говорит уведомление на экране, нужно обращаться к работникам конкретного магазина.

Актуальная информация о системе депозита опубликована на домашней странице системы депозита и а также в аккаунтах Depozīta punkts в Facebook и Instagram.