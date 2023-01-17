Жители смогут получить компенсации роста цен на сжиженный нефтяной газ и маркированное дизельное топливо

Во вторник, 17 января, Кабинет министров одобрил законопроект Министерства климата и энергетики, предусматривающий частичную компенсацию увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа и маркированного дизельного топлива.

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Государство компенсирует жителям увеличение стоимости сжиженного нефтяного газа и маркированного дизельного топлива в размере 50% сверх установленного порога, что эквивалентно среднему тарифу на тепловую энергию в предыдущем отопительном сезоне — 70 евро/MWh. Компенсация увеличения стоимости предоставляется до предусмотренного потолка цен, но не более определенной суммы, достаточной для обеспечения теплоснабжением одного домохозяйства.

Увеличение стоимости сжиженного нефтяного газа (пропан-бутановый газ) компенсируется до 1 тонны сжиженного нефтяного газа, если стоимость превышает 0,91 евро/кг, но не более 1,29 евро/кг.

Тем времнем, увеличение стоимости маркированного дизельного топлива (дизельного топлива) компенсируется до 4000 литров маркированного дизельного топлива, если стоимость превышает 0,69 евро за литр, но не более 2,01 евро за литр. Как и в случае других выплат поддержки, компенсационная плата включает PVN.

Жители, купившие пропан-бутановый газ или дизельное топливо в период с 1 мая 2022 года по 30 апреля текущего года, могут обратиться в самоуправление с обосновывающими оплату документами, а муниципалитет примет решение о предоставлении компенсации. В свою очередь, государство впоследствии возместит эту компенсацию муниципалитету.

Подача заявлений на получение господдержки планируется с 1 февраля 2023 года.

Общее необходимое финансирование для предоставления этой поддержки составляет 10 943 340 евро, которое будет обеспечено в рамках предусмотренного Законом по мерам снижения чрезмерного роста цен на энергоресурсы финансирования для реализации мер поддержки в 2023 году.