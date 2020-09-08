Жители Валки и Валги могут не соблюдать самоизоляцию, если пересекают границу, но не покидают город
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Жители Валки и Валги могут не соблюдать 14-дневную самоизоляцию в Латвии, если они постоянно пересекают границу с Эстонией и не перемещаются за границы административных территорий Валки и Валги, постановило сегодня правительство.

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Если житель Валки в последние 14 дней находился на другой территории в Эстонии, например, в Таллине, или в другой стране, на которую распространяются меры безопасности, ему нужно соблюдать самоизоляцию в Латвии, как и тем людям, которые приехали в Валку из других городов Эстонии или стран с высокой заболеваемостью.

Минздрав напоминает, что самоуправления Валки и Валги вложили большие средства в создание общей инфраструктуры и совместные проекты. В Валге декларировали место жительства более 1100 латвийцев, сравнительно много эстонцев живет на латвийской стороне. Исключение в правилах самоизоляции для жителей Валки и Валги позволит избежать чрезмерной административной нагрузки, уменьшения доступности услуг и недовольства людей.

Что касается других приграничных территорий, то правительство на прошлой неделе ввело особое регулирование, чтобы люди, которые учатся или работают в Литве или Эстонии, могли продолжать это делать, если заболеваемость в соседних странах возрастет.

Поправки предусматривают, что ограничения на передвижение и требование самоизоляции не будут применяться к гражданам и постоянным жителям стран-членов Европейского союза, которые пересекают государственную границу Латвии в связи с выполнением трудовых обязанностей, получением образования, необходимостью заботы о родственниках, организацией похорон или участием в них.

Поправки к правилам также предусматривают, что требование самоизоляции не будет распространяться на лиц, которые пересекают территорию Латвии транзитом, то есть в течение 12 часов без ночевки на территории страны.

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LETA

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