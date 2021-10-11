Жители Вецмилгрависа больше не могут попасть к врачу без "ковидного" сертификата или теста. Как в других медицинских центрах?

В пятницу многие жители Вецмилгрависа получили звонок из регистратуры местной поликлиники — Latvijas Jūras medicīnas centrs: им сообщили, что впредь медицинский центр будет работать в "желтой" зоне, то есть на амбулаторный визит к врачу или на обследование можно попасть только при наличии сертификата Covid-19 или теста, сделанного максимум за 72 часа.

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В социальных сетях также стала появляться информация, что кто-то не смог попасть к зубному врачу, другим — отказали в МРТ или УЗИ без сертификата.

Мы обзвонили самые крупные медицинские учреждения страны и везде услышали ответ, что информация о том, как клиники будут принимать пациентов в ЧС и не останутся ли невакцинированные без медуслуг, еще уточняется. Скорее всего, точная информации появится завтра после заседания правительства.

В Министерства здравоохранения сообщили, что стандартные учреждения амбулаторных услуг (поликлиники, центры здоровья) будут работать либо в "красном" режиме, либо проводить быстрые тесты на антиген у входа.

Необходимость в тесте на Covid-19 перед посещением медицинского учреждения будет лишь в некоторых случаях, например, если требуются манипуляции в дневном стационаре (процедуры, обследования).

Однако, учитывая высокую заболеваемость Covid-19 лечебные учреждения могут быть организованы таким образом, чтобы свести к минимуму риск заражения персонала и других посетителей.

Таким образом, оказание плановых медицинских услуг — консультации врачей, обследования — может быть организовано и в так называемом "желтом режиме" для полностью вакцинированных, переболевших или тех, кто сделал тест на Covid-19.

Поэтому пациентам перед планируемым визитом рекомендуется позвонить в лечебное учреждение и узнать, какие документы необходимо подготовить.