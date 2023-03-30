Жители Юрмалы смогут бесплатно ездить на поездах в Ригу и обратно

Депутаты Юрмальской думы решили заключить договор с Pasažieru vilciens об адаптации технических решений информационной системы, которое предусматривает, что задекларированные в Юрмале латвийцы смогут ездить на поезде по маршруту Рига-Кемери бесплатно.

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Pasažieru vilciens объявит закупку на адаптацию системы, на данный момент прогнозируемые расходы составляют от 30 000 до 35 000 евро.

Ожидается, что расходы на проезд будет покрывать Юрмальское самоуправление. 27 мая прошлого года на заседании Совета по общественному транспорту был утвержден тариф или стоимость поездки на одного человека в размере 1,153 евро без учета налога на добавленную стоимость. Как пояснила на заседании глава Управления городского развития Гундега Осе, эти поездки могут обойтись думе примерно в 1,2-1,6 миллиона евро в год.

После внедрения системы Департамент развития планирует приспособить движение юрмальских автобусов к расписанию поездов и надеется, что люди изменят привычки и будут чаще выбирать дружественный к окружающей среде транспорт.