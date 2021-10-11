Жителям, которые не могут вакцинироваться от Covid-19, разрешат бесплатно сдавать тесты

С 11 октября жители, которые по медицинским причинам не могут вакцинироваться от Covid-19, семейные врачи могут выдать направление на консилиум врачей для получения соответствующего решения. Консилиум вынесет решение против прививки, если у пациента может быть анафилактический шок от составляющих вакцины или же, если у него наблюдалась анафилаксия после получения первой дозы. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD).

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После получения решения консилиума, житель сможет показать его в лаборатории для проведения бесплатного теста на Covid-19. После этого на сайте www.covid19sertifikats.lv будет доступен цифровой сертификат о результате тестирования.

В то же время NVD напоминает, что в других случаях для жителей, у которых нет симптомов коронавируса или подозрений о заражении, тест будет платной услугой.

Консилиумы будут организованы в трех университетских больницах - Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня и Детской клинической университетской больнице. Заявление жителя в консилиум обеспечивает семейный врач, связываясь с выбранным медицинским учреждением.