Жителям Латвии доступны бесплатные юридические консультации

В период с января по декабрь жители Латвии могут получить бесплатные юридические консультации, позвонив по телефону поддержки жертв преступлений организации Skalbes, сообщила представитель кризисного центра Skalbes Санта Лайминя.
В настоящее время известны дни консультаций в январе и феврале — 20 января, 31 января, 10 февраля и 24 февраля. Бесплатные консультации можно будет получить по телефону 116006 с 16:00 до 20:00.
О других днях акции можно узнать в социальных сетях Skalbes, а также позвонив консультантам.
С юристом можно проконсультироваться по таким темам, как семейное право, наследственное право, защита от насилия, трудовое право, исполнение обязательств, взыскание убытков, процесс неплатежеспособности и права потерпевших в уголовном процессе.
Во время телефонных консультаций не просматриваются и не оформляются документы.
Телефон поддержки жертв преступлений работает ежедневно с 12:00 до 22:00, обратиться с письменными вопросами можно на сайте cietusajiem.lv.
Назначение телефона — оказание эмоционально-психологической и информационной поддержки потерпевшим, свидетелям различных преступлений и родственникам.