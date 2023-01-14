Жителям Латвии доступны бесплатные юридические консультации

В период с января по декабрь жители Латвии могут получить бесплатные юридические консультации, позвонив по телефону поддержки жертв преступлений организации Skalbes, сообщила представитель кризисного центра Skalbes Санта Лайминя.

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В настоящее время известны дни консультаций в январе и феврале — 20 января, 31 января, 10 февраля и 24 февраля. Бесплатные консультации можно будет получить по телефону 116006 с 16:00 до 20:00.

О других днях акции можно узнать в социальных сетях Skalbes, а также позвонив консультантам.

С юристом можно проконсультироваться по таким темам, как семейное право, наследственное право, защита от насилия, трудовое право, исполнение обязательств, взыскание убытков, процесс неплатежеспособности и права потерпевших в уголовном процессе.

Во время телефонных консультаций не просматриваются и не оформляются документы.

Телефон поддержки жертв преступлений работает ежедневно с 12:00 до 22:00, обратиться с письменными вопросами можно на сайте cietusajiem.lv.

Назначение телефона — оказание эмоционально-психологической и информационной поддержки потерпевшим, свидетелям различных преступлений и родственникам.