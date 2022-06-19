Жителям Марупе выплатят до 3000 евро при строительстве водопровода и канализации

Жители Марупского края могут получить дотацию самоуправления в размере до 3000 евро на строительство централизованного подключения к водопроводу и канализации, сообщается на сайте самоуправления.

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Дотации предусмотрены в утвержденных Марупской краевой думой в конце мая обязательных правилах о выделении Марупским самоуправлением софинансирования на подключение жилых домов к централизованной системе водоснабжения и централизованной канализации.

С 2016 года Марупское самоуправление софинансирует подключение жилых домов к централизованной системе водоснабжения и централизованной канализации в Марупской волости. На сегодняшний день помощь в подключении жилых домов получили 619 частных собственников.

Заявки на софинансирование будут доступны после вступления правил в силу, ориентировочно этой осенью.

Правилами предусмотрено, что самоуправление будет платить до 50 евро за метр подключения к водопроводу, но не более 2000 евро от общей стоимости подключения.

Марупское самоуправление также предложит поддержку в размере до 70 евро за метр строительства канализационного подключения, но не более 3000 евро.

Стоимость технической документации может быть включена в общую стоимость проекта, но не более 300 евро.

Софинансирование будет иметь право только для тех заявок от жителей, для которых строительство централизированного подключения будет проведено после вступления в силу правил.