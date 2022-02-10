Жителям предложат поддержку в объеме до 20 тысяч евро на замену газовых котлов

Министерство защиты окружающей среды и регионального развития

(VARAM) разработало программу поддержки замены газовых котлов на новое оборудование производства теплоэнергии в частных домах. Размер поддержки может составить до 20 тысяч евро, сообщили LETA в VARAM.

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Общий объем финансирования, доступного в рамках программы поддержки, составит 20 миллионов евро. Министерство предусматривает, что поддержка в конкурсном порядке будет оказываться в виде гранта — разовым платежом — после закупки и установки оборудования.

Предусматривается, что максимально доступный объем поддержки не будет превышать 70% стоимости приобретения тепло- или электрогенерирующей установки, не превышающей установленную доставку одного устройства в зависимости от конкретного оборудования и его параметров.

В министерстве отмечают, что правительство согласовало комплексный пакет поддержки жителей и бизнеса в целях снижения и компенсации роста цен на энергоносители. Одним из решений является более широкое использование оборудования для производства энергии из возобновляемых источников для собственного потребления в домашних хозяйствах.

Программа поддержки, разработанная VARAM, предусматривает оказание поддержки при замене оборудования, работающего на ископаемом топливе (природном газе), на новое оборудование, использующее возобновляемые источники энергии (котлы, работающие на гранулах биомассы, тепловые насосы, солнечные коллекторы) или при подключении к системе централизованного теплоснабжения, а также при производстве электроэнергии из возобновляемых источников энергии (солнечные батареи) для собственного потребления домохозяйствами.

Министерство разработало положение об открытом конкурсе заявок на проекты программы поддержки. Цель конкурса — содействие сокращению выбросов углекислого газа в домохозяйствах путем поддержки закупки оборудования для производства тепла или электроэнергии, которое устанавливается в жилых домах.

Поддержка будет оказана жителям, имеющим право на владение жилым домом или одноквартирным домом, садовым домом, индивидуальным жилым домом и дачей, двухквартирным домом, рядным домом и раздельным двухквартирным домом, если в них запланирована такая смена оборудования.

Схема оказания поддержки включает условие для получателей помощи, а также для жилого дома. Можно будет подать одну проектную заявку на один жилой дом.

Формулировка положения о конкурсе предусматривает, что домохозяйства смогут получить поддержку для замены существующих газовых отопительных котлов на новое оборудование для производства тепла.

При такой поддержке можно будет установить котел на древесной биомассе, подходящий для гранульного топлива, с общей установленной мощностью до 50 киловатт, систему солнечных коллекторов с емкостью накопительного бака до 400 литров и тепловые насосы с общей установленной мощностью до 50 киловатт.

Будет оказываться поддержка в приобретении нового оборудования для производства электроэнергии — солнечных панелей общей установленной мощностью до 11,1 киловатт и ветрогенератора общей установленной мощностью до 11,1 киловатт. Также будет оказана поддержка для создания системы централизованного теплоснабжения для подключения к домохозяйствам в случае отказа от использования оборудования, работающего на ископаемом топливе.

Положение о конкурсе предусмотрено, что жители приобретают указанное оборудование у коммерсантов, а монтаж и подключение осуществляют коммерсанты, зарегистрированные в Регистре предприятий Латвийской Республики.

Государственное SIA Vides investīciju fonds будет принимать и оценивать проектные заявки, а также выносить решения о предоставлении или отказе в финансировании. Конкурс будет объявлен в течение 10 рабочих дней после вступления в силу настоящего положения.

Соответствующие правила Кабинета Министров еще только направлены на согласование в другие министерства.