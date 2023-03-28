Жуки-короеды наступают: с апреля вводится чрезвычайная ситуация в лесах 230 волостей

С 1 апреля в еловых лесах 230 волостей будет объявлена чрезвычайная ситуация для ограничения ущерба, который причиняет деревьям жук-вредитель — восьмизубый короед, сообщили в Министерстве земледелия.

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Во вторник правительство утвердило постановление Минземледелия об объявлении чрезвычайной ситуации в лесах 230 волостей в 32 краях, ограничениях на хозяйственную деятельность и мерах защиты от короедов ценных лесопосадок.

В зоне чрезвычайной ситуации будут введены защитная зона А, в которую входят ценные еловые леса, зона B, в которую входят хвойные леса на расстоянии 100 м от внешней границы ценных ельников, и зона С, в которую входят еловые леса на расстоянии 101-500 метров от ценных лесопосадок.

В зонах А и B запрещается вырубка деревьев, а в зоне С будет запрещена вырубка деревьев в рамках консервационных и выборочных вырубок, сплошных и восстановительных вырубок на площади менее 0,8 га.

В министерстве поясняют, что ограничения на вырубку деревьев в непосредственной близости от ценных еловых насаждений введены для того, чтобы терпены хвойных деревьев не привлекали жуков-короедов.

При этом в целях ограничения вредоносности короедов во всех охранных зонах введены защитные мероприятия, предусматривающие, что после получения санитарного заключения Государственной службы леса (ГСЛ) допускается вырубка свежезаселенных короедами деревьев на сплошных санитарных вырубках, если эти площади соответствуют установленным критериям.

Кроме того, на подходящих хвойных вырубках должны быть размещены феромонные ловушки. Эта задача возлагается на лесников государственных лесов и лесов Рижского самоуправления, а в других лесах за нее отвечает ГСЛ.

Как сообщалось, площадь поврежденных короедом лесов в 2022 году увеличилась в несколько раз по сравнению с предыдущими годами.