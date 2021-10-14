Журнал Ir: сценарий "ковидных" ограничений, утвержденный правительством, означает смерть 4300 человек

Согласно сценариям, смоделированным экспертами, вариант действующих ограничений, выбранный правительством, означает, что до весны от Covid-19 умрут 4300 человек. Об этом в четверг сообщил журнал IR.

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В конце прошлой недели правительство после долгих дискуссий и заслушивания экспертов объявило чрезвычайную ситуацию и ввело ряд ограничений, которые касаются преимущественно невакцинированных жителей, и по сути не ограничивают возможности людей собираться.

На заседании Совета по кризисному управлению, которое состоялось также на прошлой неделе и длилось более 10 часов, эпидемиолог Никита Троянский представил министрам формулу, разработанную вместе с физиком Айгаром Лангиным, и позволяющую прогнозировать распространение Covid-19 при применении различных сценариев действий.

Эксперты смоделировали разные сценарии. Один из них предусматривал, что правительство не реагирует на рост заболеваемости и не вводит никакие ограничения. Расчеты показали, что в этом случае пик заболеваемости был бы достигнут в декабре: инфицированы были бы одновременно 60 тысяч человек, в день бы подтверждалось около 10 000 случаев Covid-19.

Графики смоделированных экспертами ситуаций, опубликованные в Ir, свидетельствуют о том, что, если правительство не делало бы ничего, это привело бы к апрелю к 7 285 смертям пациентов с Covid-19. Сейчас больницы могут принять до 1500 "ковидных" пациентов, то при таком сценарии этот лимит был бы превышен в четыре раза — число госпитализированных достигло бы 6000. Для больниц это бы означало работу в условиях крайних перегрузок в течение трех месяцев или 103 дней.

Второй смоделированный сценарий предусматривал "зеленый режим": при объявленной чрезвычайной ситуации ограничения касаются именно невакцинированных. Этот подход, слегка его модифицировав, избрал Кабинет министров. Расчеты экспертов показывают, что при таком "зеленом" режиме число заражений и смертей будет ненамного меньше. Одновременно Covid-19 на пике будут болеть около 25 000 жителей, умрут 4379 человек. Такой сценарий предполагает также, что больницам дольше придется работать в условиях перегрузки — почти четыре месяца или 116 дней. Максимальное число госпитализированных пациентов при этом сценарии — 2387.

Третий сценарий предполагал введение существенных ограничений для всех на три неделя — по сути локдаун. После трех недель можно было бы постепенно снимать ограничения. В этом случае число одновременно инфицированных могло бы составить 20 000, а в сутки бы обнаруживалось 3000 новых случаев Covid-19. По сравнению с остальными сценариями локдаун предполагает менее длительный срок перегрузок для больниц — полтора месяца. Максимальное число пациентов бы только на пару сотен человек бы превысило лимит. Но и при таком сценарии погибли бы 2421 больных Covid-19. Расчеты экспертов показывают, что непродолжительный локдаун может сбить заболеваемость на какой-то момент, но после его завершения она снова пойдет в рост.

Никита Троянский рассказал журналу Ir, что меньшее число заболевших и умерших может быть только при введении локдауна на долгий срок.

Сценарии, разработанные экспертами, также предполагают, что наступит время, когда Covid-19 станет более заразным для вакцинированных жителей лиц, а это приведет к сокращению числа госпитализированных пациентов. В результате распространение Covid-19 будет постепенно замедляться, поскольку все большее число жителей страны уже будут или вакцинированными или переболевшими, пишет Ir.