Журналисты Re:Baltica выиграли судебный спор у KNAB

Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica в суде первой инстанции выиграл у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) спор о предоставлении более подробной информации по закрытому делу о финансовых нарушениях партии Latvijas attīstībai (LA), сообщает Re:Baltica.

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В апреле 2022 года KNAB сообщило о возбуждении 13 административных дел о возможном незаконном финансировании LA, четыре из которых были закрыты, а еще у двух — наступил срок давности. Re:Baltica просила дать ей возможность ознакомиться с материалами закрытых дел, но получила отказ, так как KNAB заявило, что это информация ограниченного доступа и что общественность была достаточно информирована.

Re:Baltica после отказа обратилась в суд, и 14 июля Административный районный суд признал, что KNAB должно было предоставить материалы закрытых административных дел. Бюро еще может обжаловать решение суда в кассационном порядке.

По словам главы Re:Baltica Саниты Емберги, организация решила обратиться в суд, потому что считает важным добиться, "чтобы учреждения прекратили формально отписываться и засекречивать информацию для собственного удобства без достаточных оснований". Также организация хочет добиться, чтобы материалы административных дел были так же доступны общественности, как и уголовных. В ноябре 2021 руководитель KNAB Екаб Страуме постановил, что дела об административных правонарушениях следует рассматривать как информацию ограниченного доступа.

Врешении суда говорится, что в расследовании финансирования партий необходима прозрачность, поскольку скрытое финансирование угрожает демократии и позволяет узкому кругу лиц влиять на политический процесс в своих личных интересах.

Суд отклонил аргументы KNAB о том, что вся информация, касающаяся спонсоров и административных проверок, должна автоматически считаться приватной и защищенной, указав, что идентификация спонсора в общедоступной базе данных уже предусмотрена законодательством. KNAB также утверждало, что закон защищает данные осведомителя, потерпевшего и свидетеля, но суд заявил, что эта норма относится к активным, а не закрытым процессам.

"При демократической строе общественность имеет право быть информированной о финансовых источниках политических партий и качестве работы учреждений", — заключил суд.