Ziedot.lv: латвийцы жертвуют местным онкопациентам столько же денег, как и до начала войны в Украине
Foto: F64

В последнее время уменьшились денежные суммы, которые жители Латвии жертвуют на поддержку Украине. При этом число людей, которые жертвуют деньги, не поменялось. Об этом агентству LETA сообщили в благотворительной организации Ziedot.lv.

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Заметно, что общество уже привыкло к войне в Украине. При этом в организацию по-прежнему каждый день поступают просьбы о помощи от защитников Украины и регионов, находящихся вблизи линии фронта — там жителям не хватает продуктов.

Помощь Украине необходима, и она будет необходима еще долгое время, говорят в Ziedot.lv — поэтому организация призывает участвовать в программах поддержки и в дальнейшем.

В Ziedot.lv подчеркнули — нельзя считать, что из-за пожертвований Украине в Латвии стали меньше жертвовать на лечение детей или брошенным животным.

"Из-за войны суммы, пожертвованные на поддержку Украине, действительно больше, но нет такого, что животным в приютах, больным детям и взрослым стали жертвовать меньше, чем раньше", — заявила представительница Ziedot.lv Илзе Ошане.

За первые 13 дней июля через портал Ziedot.lv пожертвовали более 115 тысяч евро — эти суммы направляются как на помощь местным онкопациентам, так и в Украину.

Так как близится отопительный сезон, скоро на портале начнется сбор средств для помощи местным малообеспеченным жителям и беженцам из Украины в Латвии — чтобы помочь семьям пережить осень и зиму.

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