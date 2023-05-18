За минувшую зиму средняя сумма долгов латвийцев выросла примерно на 20%, при этом само количествро просроченных платежей осталось неизменным. Об этом агентству LETA рассказала генеральный директор компании по управлению кредитами Intrum в Балтии Илва Валейка.

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Эксперт связывает рост долгов с необычно дорогим отопительным сезоном. Поскольку в апреле он продолжался, высокие коммунальные счета многие латвийцы получают и в мае.

"Частичное снижение ожидается в мае и только в июне счета за коммунальные услуги будут ниже", — отметила Валейка.

Она добавила, что о дороговизне отопительного сезона говорилось еще перед его началом, осенью прошлого года — это, по мнению Валейки, помогло сгладить ценовой шок от зимних тарифов.

"Как поставщики услуг, так и компании по взысканию долгов проинформировали людей, чтобы они были осторожны в своих расходах, соблюдали платежную дисциплину. Государство также оказало некоторую поддержку [жителям], поэтому похоже, что в значительной степени дорогостоящая зима прошла относительно спокойно", — сказала Валейка.

В то же время она отметила, что отдельные должники просили отложить выплаты на время после окончания отопительного сезона. Но в любом случае ситуация намного лучше, чем можно было ожидать.

"Похоже, что жители успешно перепланировали свои расходы и оплатили счета, особенно те, неуплата которых имеет серьезные последствия — счета за жилье, отопление, ипотечные платежи. Эти счета всегда оплачиваются в приоритетном порядке, потому что последствия в случае их задержки могут быть существенными", - сказала гендиректор Intrum.

Специалист также отметила благоприятное влияние прежних экономических кризисов, которые, по ее мнению, заставили банки вести более ответственную политику выдачи кредитов, а жителей — продуманнее составлять свой бюджет.

"Сейчас мы видим, что жители трезво оценивают свои возможности: как оплачивать счета, на что тратить деньги. [...] Следует внимательно следить за тем, что произойдет в финансовом сегменте, потому что из-за высоких ставок EURIBOR у многих заемщиков будут гораздо большие расходы, чем раньше. Но банки очень осторожны в кредитовании людей — займы выдаются тем, кто может себе их позволить. Возможно, этим людям придется пересмотреть какие-то другие расходы, но во всяком случае волны просроченных платежей в этом сегменте пока нет", — сказала Валейка.

Она также добавила, что по сравнению с другими европейскими странами у жителей Латвии не так много кредитов и долгов, которые давили бы на бюджет домохозяйств. Однако на фоне тех же стран уровень доходов в Латвии тоже значительно ниже, в то время как коммунальные счета и цены на продукты пропорционально выше. Особенно — для людей с невысокими зарплатами.

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"У четверти жителей Латвии после оплаты всех обязательных счетов остается менее 20% доходов. У трети (30%) — более половины зарплаты. Кроме того, некоторые социальные группы более уязвимы: у женщин в Латвии после оплаты всех обязательных счетов в среднем остается меньше доходов, чем у мужчин", — указала эксперт Intrum.

Специалист указала и на сокращение личных сбережений латвийцев на фоне высокой инфляции.

"В отличие от времен пандемии, нынешний рост цен значительно повлиял не только на ежемесячные доходы людей, но и на их сбережения. Если во время пандемии все копили, потому что тратить было некуда, то нынешняя ситуация понуждает к тратам. Поэтому прогнозы предпринимателей и потребителей стали более пессимистичны, жизнь стала дороже, сбережения кончаются. Если прогнозы устойчивой инфляции сбудутся, оплата счетов станет еще более сложной задачей", — заключила Валейка.